Allarme alla Rocca di Maioletto, ricerche senza esito: resta il mistero sulla segnalazione

Segnalato un uomo in difficoltà mentre sventolava una bandiera, ma le squadre di soccorso non hanno trovato nessuno nella zona

È scattato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 23 settembre, un intervento di soccorso nei pressi della Rocca di Maioletto, a seguito di una segnalazione arrivata alle forze dell’ordine intorno alle 18.15. Secondo quanto riferito nella telefonata, una persona non identificata si sarebbe trovata in difficoltà nei pressi della rupe della Rocca e avrebbe cercato di attirare l’attenzione sventolando una bandiera. Immediatamente sono state attivate le operazioni di ricerca. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale del 118, mentre è decollato anche l’elicottero del Soccorso Alpino per effettuare una ricognizione dall’alto. L’elicottero ha sorvolato e ispezionato l’area della Rocca di Maioletto alla ricerca della presunta persona in difficoltà, ma le ricerche non hanno dato esito. Anche le squadre impegnate a terra non hanno individuato persone che necessitassero di assistenza. Resta quindi da chiarire l’origine della segnalazione. Al momento non è possibile stabilire se si sia trattato di un falso allarme oppure di un’errata interpretazione di quanto osservato. Un elemento da considerare è che sulla Rocca di Maioletto è normalmente presente una bandiera che sventola, circostanza che potrebbe aver generato un equivoco. Per ora, dunque, l’episodio rimane un mistero. Le verifiche a chi ha allertato i soccorsi, potrebbero consentire di chiarire nelle prossime ore cosa abbia originato la richiesta di intervento .