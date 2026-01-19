Allarme dei sindacati dei Vigili del Fuoco: caserma fatiscente, Aeroporto di Rimini a rischio declassamento

Impianti fuori uso e ambienti non conformi minacciano la continuità del servizio antincendio

Le sigle sindacali dei Vigili del Fuoco lanciano l’allarme sulle gravi condizioni della caserma aeroportuale di Rimini-Miramare, evidenziando criticità strutturali tali da mettere a rischio la continuità del servizio antincendio. Il perdurare dei guasti e la mancata sicurezza degli ambienti potrebbero, avvertono i sindacati, portare al declassamento dell’aeroporto “Federico Fellini” e alla sospensione del traffico aereo, rendendo necessari interventi urgenti e concreti.

La nota stampa di Funzione Pubblica Cgil Vigili del Fuoco, Usb e Ugl

È allarme al Distaccamento aeroportuale dei Vigili del Fuoco di Rimini-Miramare. Le gravi e persistenti carenze strutturali della caserma interna allo scalo “Federico Fellini” stanno mettendo a rischio la continuità del servizio antincendio aeroportuale e, di conseguenza, l’operatività stessa dell’aeroporto.

Da giorni l’impianto di riscaldamento è fuori uso a causa delle continue rotture delle tubazioni interrate, ormai fatiscenti, con temperature interne scese fino a circa 10 gradi. Una situazione annunciata: da mesi caloriferi con perdite d’acqua e infissi vetusti e non isolanti aggravano le condizioni ambientali. Alcuni serramenti vengono bloccati con pezzi di legno per impedirne l’apertura, poiché maniglie rotte e guarnizioni deteriorate non garantiscono più alcuna tenuta.

Critica anche la situazione dell’autorimessa, priva dei portoni di chiusura per fatiscenza e senza riscaldamento per i mezzi. Nei giorni scorsi, a causa del gelo, alcuni veicoli antincendio hanno avuto difficoltà nell’erogazione dell’acqua per la formazione di ghiaccio nei circuiti.

L’avvertimento è chiaro: se la caserma dovesse risultare non fruibile o non conforme ai requisiti di sicurezza, verrebbero meno le condizioni per il servizio di salvataggio e antincendio aeroportuale (RFFS), ciò comporterebbe il declassamento dell’aeroporto di Rimini e la conseguente sospensione del traffico aereo.

La sicurezza aeroportuale non può poggiare sull’eroismo dei lavoratori. Ora servono fatti.