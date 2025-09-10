Allarme di Tusk: “Mai così vicini a una guerra mondiale”

In Polonia rinvenuti sette droni e resti di un missile. Varsavia accusa Mosca, che respinge ogni responsabilità

Cresce la tensione tra Polonia e Russia dopo la scoperta di sette droni e dei frammenti di un missile di origine non identificata all’interno del territorio polacco. Il premier Donald Tusk ha lanciato un monito duro: “Questa situazione ci pone tutti più vicini a un conflitto aperto, più vicini che mai dalla Seconda guerra mondiale”.

Varsavia accusa Mosca di aver violato lo spazio aereo nazionale con mezzi militari, parlando di un rischio crescente di escalation. Le autorità polacche confermano che i rinvenimenti sono stati effettuati in diverse aree del Paese, aumentando la preoccupazione sulla capacità di difesa e monitoraggio delle frontiere orientali.

Dal canto suo, il Cremlino respinge con fermezza le accuse, bollando le dichiarazioni occidentali come “provocazioni su larga scala”. “I vertici di Ue e Nato accusano quotidianamente la Russia di provocazioni, il più delle volte senza nemmeno presentare argomentazioni”, ha affermato un portavoce del governo russo.

Il caso alimenta ulteriormente il clima di incertezza nell’Europa orientale, già segnata dal conflitto in Ucraina e dalle tensioni tra Mosca e le istituzioni euro-atlantiche.