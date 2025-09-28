Allarme droni, Tajani rassicura: “Putin non attaccherà l’Italia”

Vasto blitz russo su Kiev: almeno sei feriti. Zelensky avverte Roma, Mosca parla di 41 droni ucraini abbattuti

Nuovo allarme droni nei cieli d’Europa. Dopo l’attacco massiccio che ha colpito Kiev tra ieri e oggi, con 595 droni lanciati dalla Russia e diversi palazzi danneggiati, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha voluto rassicurare i cittadini italiani:

“Putin ha un’aggressività inaccettabile, però non credo che voglia attaccare l’Italia. Comunque la nostra difesa aerea è sempre vigile e attenta. L’efficienza dell’Aeronautica militare è sempre alta, gli italiani possono stare tranquilli”.

Il bilancio dell’attacco a Kiev è di almeno sei feriti, mentre le autorità locali parlano di danni significativi ad alcune abitazioni e infrastrutture.

Nel frattempo, Mosca sostiene di aver abbattuto 41 droni ucraini durante la notte, rilanciando la sua narrativa difensiva.

A preoccupare Roma sono anche le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha avvertito che “l’Italia potrebbe essere il prossimo target” dei droni russi. Un monito che, unito all’intensificarsi delle offensive, tiene alta la tensione sul fronte europeo.