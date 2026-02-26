Allarme sicurezza a Santarcangelo, sindaco riconosce: "Ondata di furti senza precedenti"

Dopo l'assalto al postamat e ai furti, l'amministrazione convocata in Prefettura: "Servono più Carabinieri"

A Santarcangelo tiene banco la questione sicurezza, tra furti e il recente assalto al postamat di piazza Marconi. Il sindaco Sacchetti e l'assessore alla sicurezza Paganelli sono stati convocati dal Prefetto Giuseppina Cassone, alla presenza dei vertici delle forze dell'ordine. Era presente anche il comandante della Polizia Locale Daniele Del Fabbro. "Abbiamo chiesto maggiore presidio, attenzione e tutela per il nostro territorio e la nostra popolazione”, sottolineano sindaco e assessore, che riconoscono quanto la recente ondata di furti sia "fenomeno senza precedenti nella storia di Santarcangelo", anche se "comune a gran parte del Paese".

Evidenziato il problema di sottodimensionamento delle forze dell'ordine, sindaco e assessore evidenziano che "non sia mai stata nostra volontà sottovalutare quello che stava accadendo in città, ma purtroppo si è vista un’escalation a livello generale che colpisce tutte le città e tutti i sindaci”.

Al comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato in Prefettura, Santarcangelo ha chiesto più controlli e anche un'implementazione di organico per i Carabinieri. Il progetto per la nuova stazione, nell'ex scuola di San Michele, è peraltro al vaglio del Comando Generale dell'Arma, a Roma. Sacchetti e Paganelli chiudono con le azioni già incardinate e in itinere di competenza comunale: “Proprio in questi giorni, come da impegno preso già a fine 2025, sono in corso le operazioni di installazione delle nuove 25 telecamere, che saranno operative a breve nel nostro centro commerciale naturale. E il lavoro congiunto tra Polizia locale e Servizi Sociali sta portando un controllo più approfondito su alcune dinamiche che riguardano i più giovani in fatto di bullismo e vandalismo e alcuni episodi poco piacevoli che si sono da poco verificati: sono già iniziati servizi dedicati in ore serali e notturne dei nostri agenti con altre forze dell’ordine, che proseguiranno nelle prossime settimane”.