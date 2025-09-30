Allarme sulla Flotilla: attivisti verso Gaza, notte di tensione

La fregata Alpino si ferma a 150 miglia. Crosetto lancia un ultimo appello: “Accettate le alternative per portare gli aiuti”

Cresce la tensione attorno alla Flotilla diretta verso Gaza. Secondo le previsioni, nella notte le imbarcazioni raggiungeranno le acque considerate a rischio di intervento da parte di Israele.

Nel pomeriggio, a circa 180 miglia nautiche dalla Striscia, la fregata Alpino della Marina Militare – che segue a distanza la missione – ha diffuso un primo avviso ufficiale agli attivisti. Il Ministero della Difesa ha chiarito che alle 2 di notte la Flotilla arriverà al limite delle 150 miglia nautiche, oltre il quale la nave italiana non proseguirà. Sarà quindi l’ultima occasione per chi vorrà abbandonare l’iniziativa e salire a bordo dell’unità militare.

Il ministro Guido Crosetto ha rivolto un appello diretto agli attivisti, invitandoli ad accettare le alternative proposte dall’Italia e da altri Paesi per garantire che gli aiuti umanitari raggiungano Gaza senza rischi: “Non mettete in pericolo la vostra vita, ci sono modalità sicure e condivise per portare assistenza alla popolazione”.

Intanto, l’Idf – le Forze di Difesa israeliane – hanno reso pubblici alcuni documenti che, a loro dire, dimostrerebbero un coinvolgimento di Hamas nel finanziamento della Flotilla. Gli organizzatori respingono però le accuse, bollando le rivelazioni come “pura propaganda” e ribadendo l’intenzione di proseguire il viaggio.