Altarimini

All’Auditorium Pina Renzi si alza il sipario: Alessandro Haber apre la nuova stagione teatrale

A Morciano debutta “Volevo essere Marlon Brando”, tra racconto autobiografico, musica e memoria

A cura di Grazia Antonioli Redazione
16 dicembre 2025 10:35
All’Auditorium Pina Renzi si alza il sipario: Alessandro Haber apre la nuova stagione teatrale -
Morciano di Romagna
Eventi
Condividi

Inaugura giovedì 18 dicembre la nuova stagione teatrale dell’Auditorium Pina Renzi di Morciano, un cartellone, curato da ATER Fondazione, che propone sette spettacoli che intrecciano prosa, musica e i nuovi linguaggi della scena contemporanea.

L’apertura è affidata ad Alessandro Haber, con Volevo essere Marlon Brando, tratto dall’omonimo libro autobiografico scritto con Mirko Capozzoli (Baldini&Castoldi). Uno spettacolo intenso e travolgente, sospeso tra confessione e sogno, in cui Haber si racconta mescolando realtà e immaginazione, ironia e malinconia.

Tutto comincia con una voce. Una voce che arriva da lontano, forse dal cielo, forse dalla coscienza. Una chiamata surreale e inaspettata che impone ad Alessandro Haber un conto alla rovescia: una settimana di tempo per fare ordine nella propria vita, nei propri ricordi, nei propri desideri, prima di un appuntamento inevitabile.

È da questo spunto ironico, poetico e profondamente umano che prende vita Volevo essere Marlon Brando. In scena, in un grande “camerino” dell’attore zeppo di ricordi e oggetti della

memoria, una presenza femminile enigmatica e sorprendente, forse angelo, forse specchio, forse coscienza. E poi la musica: musicisti dal vivo e canzoni interpretate da Haber accompagnano e amplificano le emozioni, diventando parte integrante della narrazione. È un viaggio dentro un’esistenza vissuta senza filtri né compromessi: l’infanzia tra Tel Aviv e Verona, gli amori tormentati, gli amici di sempre, le cadute e le rinascite, il mestiere dell’attore vissuto come missione e destino. Un flusso continuo in cui la risata si intreccia alla commozione, dove il dramma abbraccia la leggerezza e ogni parola nasconde una verità condivisa con chi guarda e ascolta.

Il risultato è uno spettacolo libero e indomabile, proprio come il suo protagonista: un attore che si mette in gioco fino in fondo, senza schermi né protezioni in un viaggio teatrale che è anche un atto d’amore per l’arte, per la vita e per il pubblico.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini