Alle Befane arriva la voce di "Ossessione": Samurai Jay incontra i fan

Un meet and greet da tutto esaurito a Rimini



"Come un'ossessione" sta per arrivare alle Befane Shopping Centre di Rimini uno dei protagonisti della scena musicale italiana contemporanea.



Dopo aver accolto negli ultimi anni artisti come Charlotte M., Ascanio e Cricca, Petit, Antonia, TrigNO e lo scorso aprile LDA, il Centro commerciale si prepara a ospitare stavolta Samurai Jay, che venerdì 19 giugno alle 16.00 incontrerà il pubblico per un esclusivo meet & greet con foto e autografi.



Samurai Jay in breve

Nato a Mugnano di Napoli, Samurai Jay è tra i nomi emergenti più seguiti della scena urban italiana. La sua cifra stilistica è l'incontro tra il linguaggio del rap e melodie capaci di parlare a un pubblico ampio e trasversale. Dopo il successo di "Ossessione", il brano presentato al Festival di Sanremo, Samurai Jay ha appena pubblicato l'album "Amatore", da cui è stato tratto il singolo "Flamenco paranoia", che si avvia a diventare una delle hit della prossima estate.



Come partecipare

Per accedere all'area palco sarà necessario scaricare il coupon tramite Befan Card ed essere in possesso del CD dell'artista.

Chi acquisterà il CD presso il punto vendita Mondadori Store alle Befane avrà accesso prioritario.