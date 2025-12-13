Alle Celle di Rimini c'è l'Eco Tombola: "I premi sono tutti dedicati alla sostenibilità"

Venerdì 19 dicembre alle 20.45 presso L'Agorà

L’associazione di promozione sociale Futuro Verde, dedicata alle tematiche ambientali del territorio riminese, in collaborazione con L’Agorà – Via delle Piante e con il contributo di numerose realtà locali, organizza la prima Eco Tombola – Tombola Sostenibile del Riuso, un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza che unisce socialità, divertimento e attenzione per l’ambiente. L’appuntamento è per venerdì 19 dicembre, alle ore 20.45, presso L’Agorà, via delle Piante 20 – Rimini (zona Celle). L’evento nasce con l’obiettivo di ricordare a grandi e piccoli che, attraverso gesti semplici e condivisi, è possibile generare un impatto positivo sul pianeta. Una serata pensata per promuovere il riuso, la sostenibilità e uno stile di vita responsabile, senza rinunciare al piacere dello stare insieme in un clima natalizio.

Durante la serata sarà possibile partecipare a: tombola con premi a tutela dell’ambiente, mercatino sostenibile, brindisi con stuzzichini per scambiarsi gli auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. Grazie al supporto di aziende e partner locali, i premi della Eco Tombola saranno interamente dedicati alla sostenibilità. "La Eco Tombola è un’occasione per dimostrare che la sostenibilità può essere vissuta in modo semplice e piacevole, coinvolgendo famiglie, bambini e tutta la comunità. Crediamo che eventi come questo aiutino a diffondere consapevolezza e a rafforzare una cultura del riuso e della tutela dell’ambiente. Ringraziamo tutti i partner che hanno reso possibile questa iniziativa", dichiara l’associazione Futuro Verde.