Allen, il bimbo di 5 anni scomparso da 2 giorni a Ventimiglia, è stato ritrovato vivo

Il padre: “Grazie a tutti, è andata benissimo”

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda che ha tenuto col fiato sospeso tutta Italia: Allen, il bambino di 5 anni scomparso venerdì notte da un camping nella frazione di Latte, è stato ritrovato vivo. A individuarlo, questa mattina (domenica 13 luglio), intorno alle 9, è stata una squadra della Protezione civile “Pompeiana”, a circa tre chilometri dal punto in cui era scomparso, in una zona boscosa e impervia, nei pressi di un traliccio su una collina alle spalle del paese.

Il piccolo è apparso in buone condizioni ed è stato immediatamente portato all’ospedale di Imperia per accertamenti. “A un primo esame medico – si legge nella nota dell'Asl – è in buone condizioni”.

Commovente il momento in cui Allen è stato portato in braccio dai soccorritori nella piazzetta di Latte: una piccola folla lo ha accolto con un lungo applauso. Molti non hanno trattenuto le lacrime alla vista del bambino e alla conferma del suo stato di salute.

“Grazie a tutti, è andata benissimo, molto. Grazie, vi ringrazio, grazie”, ha detto con voce rotta dall’emozione il padre di Allen, prima di salire con lui sull’ambulanza diretta in ospedale, scortata dai carabinieri.

“C'è stato un grandissimo dispiegamento di forze, circa 300 persone coinvolte nelle ricerche”, ha spiegato Alessandro Giribaldi, vice comandante dei vigili del fuoco. “Allen è stato trovato tranquillo, abbiamo subito avvisato i genitori e protetto il bambino dalla confusione”. Emozionante anche l’abbraccio con la madre, che “ha pianto a lungo”, come raccontano i soccorritori.

Soddisfatto il colonnello Simone Martano, comandante provinciale dei carabinieri di Imperia: “Siamo contenti del fatto che il bambino sia sano e salvo. È andata bene”.

Il lieto fine ha scosso anche le istituzioni. La premier Giorgia Meloni ha scritto in una nota: “Il ritrovamento del piccolo Allen è una bellissima notizia che ci riempie di gioia. Grazie a tutti i soccorritori che, con il loro instancabile lavoro, hanno riportato il bimbo tra le braccia della sua famiglia”.