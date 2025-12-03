Allerta gialla in quattro Regioni e scossa sismica nel Messinese

Piogge diffuse sull’Italia, ma temperature in lieve rialzo. Nessun danno dopo il terremoto di magnitudo 3.6

Nei prossimi giorni l’Italia sarà interessata da un aumento delle precipitazioni, mentre le temperature rimarranno più miti rispetto ai giorni precedenti. Per oggi è stata diramata un’allerta gialla per rischio idrogeologico in quattro regioni: Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia, dove sono attesi rovesci anche intensi e locali temporali.

Intanto, nella serata di ieri, una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata in provincia di Messina, con epicentro nell’area compresa tra i comuni di Itala e Rometta. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione, ma al momento non si segnalano danni a persone o cose.

Le autorità invitano alla prudenza nelle zone interessate dal maltempo e continuano a monitorare la situazione meteorologica e sismica.