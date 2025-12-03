Altarimini

Allerta gialla in quattro Regioni e scossa sismica nel Messinese

Piogge diffuse sull’Italia, ma temperature in lieve rialzo. Nessun danno dopo il terremoto di magnitudo 3.6

A cura di Glauco Valentini Redazione
03 dicembre 2025 08:36
Nei prossimi giorni l’Italia sarà interessata da un aumento delle precipitazioni, mentre le temperature rimarranno più miti rispetto ai giorni precedenti. Per oggi è stata diramata un’allerta gialla per rischio idrogeologico in quattro regioni: Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia, dove sono attesi rovesci anche intensi e locali temporali.

Intanto, nella serata di ieri, una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata in provincia di Messina, con epicentro nell’area compresa tra i comuni di Itala e Rometta. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione, ma al momento non si segnalano danni a persone o cose.

Le autorità invitano alla prudenza nelle zone interessate dal maltempo e continuano a monitorare la situazione meteorologica e sismica.

