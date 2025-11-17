Allerta gialla in sei regioni: maltempo e rischio frane al Centro-Nord

Forti precipitazioni colpiscono soprattutto la Liguria; attesi nuovi peggioramenti al Nord e un calo delle temperature da metà settimana

L’Italia centrale e settentrionale è nuovamente sotto osservazione a causa del maltempo. Per la giornata di oggi è stata diramata un’allerta gialla in sei regioni: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Toscana e Umbria.

Nelle ultime 24 ore forti precipitazioni si sono abbattute in particolare sull’area di Genova, dove si sono registrati disagi e allagamenti diffusi. Le previsioni indicano che nelle prossime ore il quadro meteorologico potrebbe ulteriormente peggiorare, soprattutto nelle regioni del Settentrione.

Gli esperti segnalano una crescente preoccupazione per il rischio di frane e smottamenti, favorito dall’intensità delle piogge e dalla saturazione del terreno.

A partire da metà settimana è inoltre atteso un calo generalizzato delle temperature, che accompagnerà il transito della perturbazione verso sud.