Allerta influenza: 695mila italiani a letto, bambini più colpiti

Vaccinarsi resta fondamentale

La curva dell’influenza continua a salire: la scorsa settimana 695 mila italiani hanno avuto infezioni respiratorie acute, circa 100 mila in più rispetto alla settimana precedente, con un totale stagionale di 4 milioni di casi, secondo RespiVirNet dell’ISS. La fascia più colpita è quella dei bambini sotto i 4 anni.

A guidare i contagi è il virus influenzale A/H3N2, incluso un nuovo ceppo (K) già diffuso nell’emisfero Sud. Gli esperti sottolineano che si tratta di una normale mutazione stagionale e non di un virus più aggressivo, ma avvertono che la popolazione più giovane e non vaccinata è più vulnerabile, con possibile aumento di pressione sugli ospedali. Vaccinarsi resta fondamentale.