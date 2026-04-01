Allerta vento a Riccione: Parco dei Tulipani off limits per un giorno
L’apertura continua fino al 12 aprile, ma oggi le porte rimangono chiuse per sicurezza
L’amministrazione comunale di Riccione comunica che nella giornata di oggi, mercoledì 1 aprile, il Parco dei tulipani non potrà accogliere i visitatori a causa del forte vento.
L'iniziativa ha debuttato con uno straordinario successo nel primo weekend di apertura, registrando ben 2.500 ingressi e trasformando i giardini di Villa Lodi Fè in un suggestivo mosaico di colori tra prode fiorite e mulini d’Olanda.
Il Parco dei tulipani resterà aperto fino al 12 aprile e sarà visitabile dal mercoledì al venerdì dalle 14:30 alle 19:30, mentre il sabato, la domenica e il lunedì di Pasquetta accoglierà il pubblico con orario continuato dalle 10:00 alle 20:00.