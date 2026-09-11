Allevamenti nel Riminese, tengono i bovini e crescono ovini e suini

L'analisi dell'agronomo Leonardo Sacchetta. Nell’ultimo anno i bovini passano da 7.075 a 7.043 capi, mentre gli ovi-caprini salgono a 7.442 e i suini a 7.010

Come sono andati gli allevamenti in provincia di Rimini nell’ultimo anno (giugno 2025 - giugno 2026) ce lo dice l’esperto agronomo Leonardo Sacchetta dopo un’attenta e minuziosa analisi dell’elaborazione dati pubblicati dalla BDN dell'Anagrafe Zootecnica istituita dal Ministero della Salute presso il CSN dell'Istituto "G. Caporale" di Teramo".

Nel comparto dei bovini, si registra una sostanziale tenuta dei capi allevati, si passa dai 7.075 del giugno 2025 ai 7.043 del giugno 2026 con la perdita di appena 32 capi. In questo comparto, è la Valmarecchia a farla da padrona con 5.151 capi bovini allevati contro i 1.600 che si trovano in Valconca ed i 292 capi di Rimini.

Per la Valmarecchia, sono Novafeltria con 1.443 capi e San Leo con 1.209, i comuni con il più alto numero di bovini, seguiti da Pennabilli 647, S. Agata Feltria 559, Montecopiolo 528 e Casteldelci con 477 capi.

In Valconca sono Coriano con 229 capi e Montescudo-Montecolombo con 245 capi a guidare la classifica seguiti da Gemmano 197, Sassofeltrio 144 e Saludecio 125.

Nel comparto degli ovi-caprini abbiamo invece un incremento di ben 356 capi infatti si è passati dai 7.086 capi del giugno 2025 ai 7.442 del giugno 2026. In questo settore, prosegue Sacchetta, a farla da padrona questa volta è la Valconca con 4.473 capi allevati contro i 2.673 della Valmarecchia ed i 296 di Rimini.

In Valconca, Saludecio con 1.251 ovini, guida la classifica, segue Coriano con 812 capi (in questo comune che si è verificata la perdita maggiore di ben 650 capi). Per la Valmarecchia è San Leo in testa con 602 capi allevati.

Un aumento e termina Sacchetta si riscontra anche nel numero dei capi suini che nel corso dell’anno sono aumentati di ben 797 capi, passando dai 6.213 del giugno 2025 ai 7.010 del giugno 2.026. Al comando troviamo Poggio-Torriana con 3.413 capi e Montecopiolo con 1.270 suini.