Allevamento Fileni a Maiolo: il Comitato per la Valmarecchia ricorre al Tar

Il Comitato contesta l'autorizzazione ambientale di Fileni a Maiolo

Il Comitato PER la Valmarecchia ha presentato ricorso al TAR contro l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all’allevamento avicolo Fileni di Maiolo. L’obiettivo è ottenere il riesame dell’autorizzazione sulla base di alcune criticità individuate nella documentazione amministrativa e tecnica. Il Comitato segnala possibili difformità relative alle strutture, alle aree di pascolo e ai dati contenuti nei documenti autorizzativi.

In caso di accoglimento del ricorso, il TAR potrebbe disporre nuove verifiche sull’impianto.

L’associazione ha avviato una raccolta fondi per sostenere le spese legali del procedimento.

La nota stampa del Comitato

Il Comitato PER la Valmarecchia informa che è stato notificato ad ARPAE Emilia-Romagna il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per ottenere il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla SOCIETA AGRICOLA BIOLOGICA FILENI S.R.L per l’allevamento avicolo di Maiolo.

Il ricorso si fonda sulle criticità emerse dalla documentazione amministrativa acquisita nel corso degli ultimi mesi, tra cui presunte difformità strutturali dei capannoni, incongruenze relative alle superfici destinate al pascolo, mancate verifiche ritenute necessarie e dati non sempre coerenti tra AIA, Notifica BIO e Piano di Utilizzazione Agronomica. Qualora il TAR accogliesse il ricorso, potrebbe essere disposto il riesame dell’AIA, con nuovi accertamenti e verifiche tecniche finalizzati a valutare la permanenza dei presupposti ambientali dell’autorizzazione. Il Comitato conferma il proprio impegno per la tutela dell’ambiente, della salute pubblica e della legalità amministrativa.

Per sostenere le spese legali del procedimento è attiva una raccolta fondi sul conto intestato all’Associazione Amici della Valmarecchia – ODV.

IBAN: IT21 T030 6909 6061 0000 0416 297

Ogni contributo, anche di modesta entità, rappresenta un sostegno concreto a un’iniziativa promossa nell’interesse della comunità e della tutela del territorio.

Seguiranno aggiornamenti sugli sviluppi del procedimento.