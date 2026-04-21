All’Istituto Valturio inaugurata la panchina in memoria di Anna Luna Stellato

Un incontro con magistratura, avvocatura e testimoni per ricordare la giovane uccisa nel 2012 e sensibilizzare gli studenti sulla violenza di genere

Lunedì 20 aprile, nell’atrio dell’Istituto Valturio, è stata inaugurata una panchina dedicata alla memoria di Anna Luna Stellato, la giovane riminese uccisa nel 2012 da un serial killer.

Prima della cerimonia si è svolto un incontro promosso dalla professoressa Valentina Bacchini, dagli studenti e da Olimpia Di Donato di Rete Donna, con la partecipazione del pubblico ministero Davide Ercolani e dell’avvocato Davide Grassi, che hanno ricostruito i fatti dell’inchiesta e il contesto dell’omicidio.

Presente anche il maresciallo Pompilio Maffei, investigatore dell’epoca. Proiettato anche un videomessaggio della madre della vittima, Orietta Mariconda.

Al termine dell’incontro, il dirigente scolastico Marco Bugli ha inaugurato la panchina insieme agli studenti, dopo la lettura di una poesia dedicata ad Anna Luna scritta dalla sorella.