All’Oasi WWF Ca’ Brigida di Verucchio anche in autobus: la natura diventa più accessibile

Dal lunedì al sabato attivo il collegamento Valmabass da Villa Verucchio fino all’oasi di via del Grano

Sfuggire dal gran caldo e ritrovare la natura? C’è un modo che forse non tutti conoscono: andare all’Oasi WWF Ca’ Brigida di Verucchio in bus.

Da lunedì a sabato Valmabass offe un prolungamento della rete START Romagna da Villa Verucchio a Verucchio, passando per Ca’ Brigida in via del Grano 333, fino a un massimo di 14 passeggeri.

In questo modo si possono raggiungere le due destinazioni anche DA RIMINI, collegata con Villa Verucchio dalla linea 160 (ogni 30’ nei feriali, 9 corse al giorno nei festivi ).

Il costo è di € 1.50, da pagare in contanti a bordo mezzo (incluso nella rete START per abbonati). Il totale partendo da Rimini è di €3.50.

• Totale tempo di viaggio da Rimini a Verucchio/Ca’ Brigida: 40 minuti

• Totale tempo di viaggio da Villa Verucchio a Verucchio/Ca’ Brigida: 10 minuti

• Ripartenza da Verucchio/Ca’ Brigida MAX entro le 16:15

• Interruzione del servizio dalle 12 alle 14:30

• Prenotazione per SINGOLI 24 h in anticipo

• Prenotazione per GRUPPI 3 giorni in anticipo

Info Valmabass tel. 370 3450 636

L'Oasi WWF Cà Brigida (Via del Grano 333, Verucchio) è attraversata dal Rio Felsina e si sviluppa per 14 ettari sul territorio del Comune di Verucchio al confine con San Marino. Comprende campi coltivati e boschi e perfino resti di insediamenti villanoviani. Dalla casa colonica ospita l’aula didattica dove la WWF organizza eventi e giornate di studio sulle tematiche ambientali.

L'Oasi WWF Cà Brigida è aperta tutto l'anno su prenotazione. Non ha orari di apertura fissi per il pubblico generico, ma le visite guidate, le escursioni e le attività didattiche si concordano contattando la struttura.

Telefono: 328.2255883 oppure 388.8080785 Email: [email protected]

Il prossimo appuntamento:

UNA SERATA DA LUPI: Tra miti, tracce e ululati nel cuore della notte

Quanto conosci davvero il lupo? Sabato 18 luglio alle ore 20.30 l' Oasi WWF Ca' Brigida ti aspetta per un'avventura speciale immersi nel mondo di questo straordinario animale!

Tra giochi, reperti, sfide e curiosità, scoprirete come vive, come comunica e perché la sua presenza è così importante per la natura che ci circonda.

Animerà la serata la Dott.ssa in Scienze Naturali Tania Bascucci. Un evento perfetto per grandi, bambini e famiglie