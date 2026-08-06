Rimini, perde il controllo del monopattino e sbatte la testa: trauma cranico per una 20enne

L'incidente poco dopo le 20 in via Destra del Porto. La giovane era insieme ad un'amica che ha riportato lievi ferite

Ha perso il controllo del monopattino ed è finita contro due pali, battendo violentemente la testa prima di crollare sull’asfalto. Attimi di paura nella serata di oggi, poco dopo le 20, sul lungomare di Rimini, all’altezza del civico 133, davanti all’ufficio della Dogana.



Due ragazze, entrambe sulla ventina, stavano percorrendo la pista ciclabile in direzione centro a bordo di un monopattino quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo ha perso il controllo. Una delle due è riuscita a saltare a terra pochi istanti prima dell’impatto, mentre l’amica è stata sbalzata in avanti andando a colpire con la testa prima un palo sul lato destro della ciclabile e poi un secondo ostacolo, finendo infine sull’asfalto. La giovane ha riportato un importante trauma cranico commotivo ed è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118, intervenuti sul posto con ambulanza e automedica. Le sue condizioni sono apparse subito serie ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Bufalini di Cesena. Non sarebbe però in pericolo di vita.



L’altra ragazza, che era riuscita a scendere dal monopattino prima della caduta, non avrebbe riportato gravi conseguenze. Secondo le prime informazioni, nessuna delle due indossava il casco. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.