Grave incidente sulla Marecchiese: moto contro ciclista, interviene l'elisoccorso. Statale chiusa al traffico

Lo schianto questa mattina nei pressi del Bar 11. Gravissimo un motociclista di 43 anni, ferito ma cosciente il ciclista. Viabilità deviata sulla Vecchia Marecchiese.

Un grave incidente ha mandato in tilt la viabilità lungo la Marecchiese nella mattinata di oggi. Lo schianto si è verificato sulla strada statale 258 poco dopo le 9, nei pressi del Bar 11, tra il bivio per San Marino e quello per Verucchio, e ha coinvolto un motociclista e un ciclista. Ad avere la peggio è stato il centauro, un 43enne di Savignano, soccorso in condizioni gravissime e trasportato in ospedale con l'elisoccorso. Ferito anche il ciclista, un 65enne residente a Rimini, che appartiene al gruppo di cicloamatori del Bar Falco, rimasto sempre cosciente e che, secondo le prime informazioni, non avrebbe riportato lesioni particolarmente gravi.

Stando a una prima ricostruzione, il motociclista viaggiava in direzione Novafeltria in sella a una Kawasaki Ninja di colore verde. Insieme a lui c'era un secondo motociclista, che percorreva la Marecchiese nella stessa direzione. Per cause ancora in corso di accertamento, la moto è entrata in collisione con il ciclista, che stava percorrendo la stessa strada nella stessa direzione. Sul posto sono intervenuti due ambulanze, l'automedica e l'elisoccorso, atterrato per consentire il trasferimento urgente del motociclista, le cui condizioni sono apparse fin da subito estremamente critiche. Il ciclista, invece, è stato soccorso cosciente e le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. Una prima testimonianza è stata raccolta dal secondo motociclista che viaggiava insieme al 43enne rimasto gravemente ferito. Secondo il suo racconto, il ciclista avrebbe improvvisamente invaso la corsia percorsa dalle due moto. Si tratta tuttavia di una versione che dovrà essere verificata dai carabinieri intervenuti, ai quali spetta il compito di ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.

Per consentire i soccorsi e i rilievi, la strada statale 258 Marecchiese è stata completamente chiusa al traffico nel tratto interessato dall'incidente. Chi proviene da Rimini e viaggia in direzione Novafeltria viene deviato dalla rotatoria di San Marino sulla Vecchia Marecchiese, con rientro sulla statale all'altezza di Ponte Verucchio. La chiusura sta causando rallentamenti e lunghe code lungo tutta la zona.



