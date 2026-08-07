Colpo nella notte a Villa Verucchio: esploso il bancomat di via Mazzini

Due boati nel cuore della notte hanno svegliato il borgo. Distrutto il bancomat e parte della banca. Indagini in corso

Un boato nel cuore della notte ha svegliato di soprassalto i residenti di Villa Verucchio. A provocarlo sono stati alcuni ladri che hanno preso di mira il bancomat della filiale di Banca Malatestiana, in via Mazzini 33, mettendo a segno un assalto con l'esplosivo che ha causato ingenti danni all'edificio.

Il colpo è stato messo a segno intorno alle 4 del mattino. I malviventi, con il volto coperto e secondo le prime descrizioni raccolte dai testimoni, muniti di casco, hanno fatto esplodere lo sportello automatico. La deflagrazione è stata violentissima: oltre a distruggere completamente il bancomat, ha danneggiato pesantemente anche la facciata e i locali della filiale, con detriti e frammenti che si sono sparsi nelle immediate vicinanze. Il forte boato ha richiamato l'attenzione di numerosi residenti della zona, molti dei quali sono stati svegliati nel cuore della notte e hanno dato l'allarme. Secondo il racconto di alcuni testimoni, le esplosioni avvertite sarebbero state due, circostanza ora al vaglio degli investigatori.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del colpo, raccogliere elementi utili alle indagini e risalire ai responsabili. Al momento resta ancora da chiarire se i malviventi siano riusciti a impossessarsi del denaro contenuto nello sportello automatico prima di darsi alla fuga.