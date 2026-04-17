All’ospedale Infermi di Rimini donati 11 televisori per i piccoli pazienti

In Oncoematologia Pediatrica arrivano nuovi dispositivi con Disney Channel: più comfort e momenti di svago durante le cure

Si è svolta nei giorni scorsi, nel reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'ospedale "Infermi" di Rimini, la cerimonia di ringraziamento per la donazione di 11 televisori completi di supporto e abbonamenti Disney Channel.

La donazione è stata resa possibile grazie a Il Sorriso Golf di Francesca Giorgia Piras, società impegnata nell’organizzazione di eventi golfistici su tutto il territorio nazionale, da sempre attenta a iniziative di solidarietà e sostegno concreto al territorio.

I dispositivi saranno installati nelle camere dei piccoli pazienti con l’obiettivo di migliorare la qualità della degenza, offrendo momenti di svago e leggerezza durante il percorso di cura.

Alla cerimonia erano presenti la Direttrice dell’Oncoematologia Pediatrica di Rimini, Roberta Pericoli, il Direttore della Pediatria di Rimini, Gianluca Vergine, e la coordinatrice Anna D'Elia, che hanno accolto Mauro Ulivi in rappresentanza di Il Sorriso Golf.

“Questa iniziativa rappresenta un gesto di grande sensibilità e vicinanza, che contribuisce a rendere più accogliente l’ambiente ospedaliero e a sostenere, anche dal punto di vista emotivo, i bambini e le loro famiglie”, le parole dei professionisti che anche a nome della Direzione dell’azienda e di tutto il personale sanitario hanno espresso un sentito ringraziamento ai donatori per l’importante contributo e per l’attenzione dimostrata nei confronti dei piccoli pazienti.