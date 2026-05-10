Rimini: si dà alla fuga dopo aver danneggiato e svaligiato un ristorante. Arrestato

Gli agenti si sono precipitati sul posto dopo aver sentito l'allarme del locale

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, nella giornata del 10 maggio, un cittadino tunisino, irregolare sul territorio nazionale, pluripregiudicato e con precedenti specifici per reati contro il patrimonio e in materia di immigrazione, è stato arrestato per il reato di furto aggravato.

Nello specifico, un equipaggio della volante della Polizia, durante il transito in Lungomare Murri, ha udito un allarme provenire da un ristorante della zona. Giunti sul posto, gli operatori hanno notato il personale della vigilanza impegnato a fermare un soggetto che tentava di darsi alla fuga. Aggirando rapidamente il locale, sono riusciti a intercettarlo e a bloccarlo, mettendolo in sicurezza.

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo si era introdotto in precedenza all’interno del ristorante, danneggiando i teli e la vetrata posti all’ingresso, per poi asportare merce e denaro contante, successivamente riconsegnati, in sede di denuncia, alla proprietaria del locale.

Accompagnato negli uffici della Questura, al termine delle verifiche il cittadino tunisino è stato tratto in arresto e, su disposizione del P.M. di turno, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo, previsto per la giornata di lunedì 11 maggio 2026.