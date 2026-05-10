Pennabilli, l'azienda C.M. di Ponte Messa festeggia 30 anni di attività

L'azienda di Fernando Carattoni è stata fondata nel 1996

Una storia di impegno, competenza e forte radicamento nel territorio. La C.M. di Fernando Carattoni, storica realtà metalmeccanica di Ponte Messa, ha celebrato ieri (sabato 9 maggio) il traguardo dei 30 anni di attività. Un anniversario significativo che racconta tre decenni di lavoro costante, crescita e affidabilità nel settore, costruiti giorno dopo giorno grazie alla professionalità dell’azienda e alla fiducia di clienti e partner. Per l’occasione, l’impresa ha organizzato un momento di festa insieme a dipendenti, collaboratori storici, fornitori e clienti: una giornata pensata per condividere ricordi, riconoscenza e visione futura, valorizzando le persone che hanno contribuito al percorso aziendale.