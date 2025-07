Alluvione in Romagna, De Pascale: “A lavoro per i finanziamenti necessari”

Priorità alla frana di Roncofreddo, visitato anche il comune di Mercato Saraceno

“Il nostro impegno sarà totale nello spronare chi ci deve aiutare a farlo in tempi rapidi, e a lavorare con la struttura commissariale perché vengano ripristinati i fondi necessari”. Con queste parole il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, ha ribadito l’urgenza di ottenere i finanziamenti per affrontare le conseguenze dell’alluvione che ha colpito il territorio nel maggio 2023.

Le dichiarazioni sono arrivate al termine del sopralluogo effettuato oggi nel Forlivese, con prima tappa nel comune di Roncofreddo, dove una frana, provocata dalle piogge intense dello scorso anno, ha distrutto una strada locale. Il movimento franoso, ancora instabile, rappresenta una minaccia concreta in occasione di ogni nuovo evento meteorologico.

Accompagnato dalla sottosegretaria alla Presidenza della Regione con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini, De Pascale ha poi visitato anche il comune di Mercato Saraceno, altra area colpita dal dissesto idrogeologico.

“Occorre agire in fretta – ha aggiunto il presidente – perché queste comunità hanno bisogno di risposte concrete. I finanziamenti per la ricostruzione e la messa in sicurezza non possono più attendere”.

La Regione ha confermato il proprio impegno nel coordinarsi con la struttura commissariale e con il Governo per accelerare l’iter burocratico e garantire interventi strutturali urgenti nei territori più fragili.