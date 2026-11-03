Alluvione in Romagna, dieci tecnici e dirigenti a processo: "Il rischio era prevedibile"

Il processo per i disastri del 2023 e 2024 inizierà il 22 gennaio 2027. Per la Procura il cedimento dell’argine del Lamone poteva essere previsto e prevenuto. Le difese contestano le accuse

Dieci tra dirigenti, funzionari e tecnici di Regione e Provincia di Ravenna sono stati rinviati a giudizio per le alluvioni che hanno colpito Traversara e Boncellino, nel territorio di Bagnacavallo, nel maggio 2023 e nel settembre 2024. Il dibattimento inizierà il 22 gennaio 2027.

Secondo la Procura, il rischio di cedimento dell'argine del Lamone era noto da anni e sarebbero stati ritardati interventi di messa in sicurezza, nonostante oltre 10 milioni di euro disponibili. I consulenti del Politecnico di Milano hanno inoltre ritenuto che le piogge del 2024 avessero tempi di ritorno non superiori a 30 anni, escludendo quindi caratteristiche eccezionali.

Le difese respingono le contestazioni, sostenendo che gli eventi meteorologici fossero imprevedibili e difficilmente fronteggiabili. Al processo parteciperanno anche una quarantina di persone come parti civili, insieme ai comitati degli alluvionati e al Codacons.

L'inchiesta riguarda uno dei filoni giudiziari sulle alluvioni del Lamone. Resta aperto anche un secondo fronte relativo agli eventi del maggio 2023, con 14 persone attualmente indagate.