Alma Sabatini, lingua e diritti: un libro e una graphic novel al Cartoon Club

Martedì 14 luglio alle 17.30 al Lapidario del Museo della Città la presentazione a cura del Coordinamento Donne Rimini

Rimini si prepara a un nuovo appuntamento con il ciclo “Parla con lei – Dialoghi con le autrici”. Martedì 14 luglio, alle ore 17.30, presso il Lapidario del Museo della Città, il Coordinamento Donne Rimini odv, in collaborazione con Cartoon Club, presenterà il volume "Lingua, femminismo, istituzioni. Alma Sabatini e noi" (Mucchi Editore, 2026), curato da Vittorina Maestroni e Thomas Casadei, con una graphic novel firmata da Alice Milani.

L'incontro sarà occasione per riflettere sull'attualità del pensiero di Alma Sabatini, figura di riferimento del femminismo italiano che per prima ha indagato il legame tra sessismo linguistico, rappresentazione della realtà e pari opportunità. Un tema che il volume attualizza mettendo in dialogo la graphic novel di Milani con i contributi di studiose e studiosi impegnati a rileggere l'eredità di Sabatini.

A intervenire saranno gli stessi curatori, Thomas Casadei e Vittorina Maestroni, in dialogo con Sabrina Zanetti, direttrice artistica di Cartoon Club.

La presentazione si inserisce in un percorso più ampio di collaborazione tra le due realtà, che ha portato anche alla mostra "Lingua, femminismo, istituzioni: Alma Sabatini tra parole e immagini", con le tavole originali di Alice Milani. L'esposizione, inaugurata questa sera alle 19.30, sarà visitabile al Museo della Città fino al 30 agosto.

Maestroni, laureata in Economia all'Università di Modena e Reggio Emilia, è da oltre vent'anni attiva nell'associazionismo femminile e lavora al Centro documentazione donna di Modena, di cui è stata presidente dal 2011 al 2023. Casadei è professore ordinario di Filosofia del diritto all'Unimore, dove dirige il CRID – Centro di Ricerca su Discriminazioni e vulnerabilità, e cura con Orsetta Giolo la collana "AltreFondamenta – Donne e Diritto" per Pacini editore.

Con questa iniziativa il Coordinamento Donne Rimini conferma il proprio impegno nella promozione di momenti di confronto culturale su diritti, uguaglianza e cittadinanza, intrecciando ricerca, arte e divulgazione nel programma del Cartoon Club.