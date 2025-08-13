Almeno 24 morti nei raid israeliani su Gaza, tra le vittime anche 5 bambini

Fonti mediche palestinesi e della Mezzaluna Rossa riferiscono di attacchi all’alba contro abitazioni e civili in cerca di aiuti

Almeno 24 palestinesi sono stati uccisi all’alba di oggi nella Striscia di Gaza in una serie di raid aerei delle forze israeliane. Lo riferisce l’emittente qatariota Al Jazeera, citando fonti mediche palestinesi e della Mezzaluna Rossa.

Secondo queste fonti, tra le vittime figurano cinque bambini e cinque persone che si trovavano in fila per ricevere aiuti umanitari.

Uno degli episodi più gravi si sarebbe verificato nel quartiere di Zeitoun, a Gaza City, dove un attacco aereo israeliano ha colpito un’abitazione, causando la morte di 12 persone. La notizia è stata confermata da una fonte dell’ospedale al-Ahli Arab.

Le informazioni, provenienti da fonti locali, non hanno al momento ricevuto conferma indipendente da parte di osservatori internazionali.