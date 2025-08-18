Alpinista perde la vita sulle Alpi Bernesi

Caduta fatale sul ghiacciaio del Bietsch durante l’ascesa al Wilerhorn: illesi i due compagni di cordata

Un tragico incidente in montagna si è verificato ieri sulle Alpi Bernesi, nel cantone svizzero del Vallese. Un alpinista, la cui identità non è ancora stata resa nota, ha perso la vita durante la salita al Wilerhorn (3.307 metri), mentre si trovava in cordata con altri due compagni.

Secondo quanto riferito oggi dalla polizia cantonale, l’incidente è avvenuto a circa 3.150 metri di quota, sul ghiacciaio del Bietsch, poco dopo che il gruppo aveva lasciato il rifugio del Bietschhorn. Per cause ancora da chiarire, l’uomo è precipitato nel vuoto e nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.

I due alpinisti che erano con lui sono rimasti illesi ma profondamente scossi dall’accaduto. Sul posto sono intervenuti gli specialisti del soccorso alpino e un elicottero della Rega. Le autorità hanno avviato un’inchiesta per ricostruire l’esatta dinamica della caduta.