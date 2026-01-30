Alpinisti di Santarcangelo morti sul Gran Sasso, la Procura chiede archiviazione indagini

Le famiglie di Luca Perazzini e Christian Gualdi potranno fare opposizione

La Procura di Teramo ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta sulla morte di Luca Perazzini e Christian Gualdi, i due alpinisti di Santarcangelo scomparsi il 22 dicembre 2024 durante un’escursione sul Gran Sasso. I due amici persero la vita nel Vallone dell’Inferno e i loro corpi furono recuperati solo cinque giorni dopo.

L’indagine era stata avviata a seguito di un esposto presentato dai familiari delle vittime. A finire indagato il responsabile del Soccorso alpino abruzzese, con l’ipotesi di reato di omicidio colposo per condotta omissiva.

Con la richiesta di archiviazione, si chiude ora una prima fase dell’inchiesta. I familiari di Perazzini e Gualdi stanno valutando se presentare opposizione alla decisione della Procura.