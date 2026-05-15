Alpinisti morti sul Gran Sasso, gip di Teramo archivia le indagini

Accolta la richiesta della Procura

È stata archiviata l'inchiesta giudiziaria per omicidio colposo sulla morte di Luca Perazzini e Cristian Gualdi, i due alpinisti di Santarcangelo trovati senza vita sul Gran Sasso, durante una bufera di neve il 22 dicembre 2024. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Teramo, Lorenzo Prudenzano, ha confermato la richiesta del sostituto procuratore della Repubblica Laura Colica, respingendo l'opposizione dei familiari delle vittime, che avevano chiesto ulteriori accertamenti sulla possibilità di un intervento aereo di soccorso. Secondo gli inquirenti, però, nemmeno l'impiego dell'elicottero dell'aeronautica militare avrebbe potuto salvare i due escursionisti. Le immagini della webam della Scindarella mostrano il rapido peggioramento del tempo, con visibilità azzerata in pochi minuti. Un elicottero dei vigili del fuoco decollò comunque, nonostante le previsioni avverse. Fu costretto a rientrare dopo meno di un'ora: il mezzo aveva incontrato un vero e proprio ostacolo invalicabile di neve, vento e raffiche fino a 50 nodi. Impossibile il volo a vista. Impossibile anche tentare un accesso alternativo al massiccio. I successivi tentativi di soccorso via terra fallirono ugualmente. I corpi dei due alpinisti furono recuperati soltanto il 27 dicembre, cinque giorni dopo la tragedia.