Appartamenti per anziani non autosufficienti: taglio del nastro a Cattolica

Sono stati realizzati nella Rsa "Vici-Giovannini"

Saranno inaugurati sabato 16 maggio, alle ore 11, a Cattolica, i nuovi appartamenti per anziani realizzati nella Rsa “Vici-Giovannini” (in via Beethoven). Al taglio del nastro saranno presenti la sindaca Franca Foronchi, gli assessori ai servizi socio-sanitari Nicola Romeo e ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni, la vice presidente del comitato di distretto e sindaca di San Giovanni in Marignano Michela Bertuccioli e rappresentanti della Ausl Romagna. Si tratta di 8 mini-appartamenti destinati ad anziani non autosufficienti, in carico ai servizi distrettuali, all’ultimo piano della struttura di via Beethoven. Gli appartamenti, di cui 2 singoli e 6 doppi, saranno pronti ad accogliere 14 utenti. Il costo dei lavori, di oltre 450mila euro, è stato interamente coperto da finanziamenti Pnrr. “Si tratta di un ulteriore investimento che abbiamo messo in campo a sostegno delle fasce più deboli della società e delle loro famiglie – commenta la sindaca Franca Foronchi – Strutture come queste sono fondamentali per accogliere e sostenere anziani che necessitano di aiuto costante, anche attraverso l’adozione di accorgimenti che permettono agli ospiti di migliorare la propria qualità della vita”.