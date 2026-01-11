Alta Valmarecchia ancora "bianca": rovesci nevosi con graupel

Domenica mattina 11 gennaio ancora maltempo nell'entroterra riminese

Dopo la nevicata del 6 gennaio, ancora una "bianca" sorpresa per gli abitanti dell'entroterra di Rimini. Dalle 9 circa di questa mattina (domenica 11 gennaio) rovesci nevosi stanno interessando l'Alta Valmarecchia, partendo da Novafeltria. Si tratta di Graupel, neve tonda, che sta scendendo copiosamente imbiancando nuovamente campi, strade e tetti. La perturbazione è destinata a esaurirsi entro la fine della mattinata, ma si segnalano criticità alla circolazione stradale, a causa delle strade ricoperte di graupel. Lunedì (12 gennaio) sarà ancora un risveglio gelido, con temperature minime fino a -6 gradi nelle zone interne. Poi ci sarà un rialzo termico, che potrà essere più consistente man mano che ci si avvicinerà al weekend.