Alta Valmarecchia, fiato sospeso per i criteri "montani": c’è un’altra settimana di confronto

Sette giorni per riscrivere i criteri ed evitare i tagli

Arriva una nuova proroga sul regolamento per la classificazione dei Comuni montani. Nel corso dell’incontro tra le Regioni e il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli, è stata confermata la disponibilità a proseguire il confronto istituzionale, rinviando di una settimana la definizione finale dei criteri.

Il tema riguarda da vicino anche l’entroterra montano della provincia di Rimini, in particolare le aree dell’alta Valmarecchia, che rischiano di essere penalizzate dal nuovo schema di decreto. La bozza iniziale, infatti, avrebbe escluso circa 1.100 Comuni dal riconoscimento di “Comune montano”, suscitando forti proteste da parte dei territori.

Le Regioni stanno lavorando a una proposta unitaria che tenga conto delle specificità reali della montagna, superando quelli che vengono definiti “paradossi evidenti” nell’attuale elenco: territori formalmente montani ma privi di reali criticità, a fronte di aree interne che affrontano spopolamento, fragilità infrastrutturali e difficoltà di accesso ai servizi.

Il ministro Calderoli ha ribadito che l’obiettivo resta la valorizzazione della “vera montagna”, sulla base di criteri oggettivi, come previsto dalla legge 131/2025 e dall’articolo 44 della Costituzione. Una linea che, se condivisa, potrebbe tutelare maggiormente i Comuni montani dell’entroterra riminese, per i quali il riconoscimento è fondamentale in termini di risorse, servizi e politiche di sviluppo.

Il nuovo confronto tra Governo e Regioni è atteso entro pochi giorni, con l’auspicio di arrivare a una sintesi condivisa anche con Comuni e Province.