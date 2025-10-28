Alta Valmarecchia, la Regione fa muro contro il maxi-impianto eolico e si prepara alla battaglia legale

Priolo (Ambiente): "Il nostro 'no' all'eolico è saldo. Sosterremo Casteldelci al Tar"

"La Regione Emilia-Romagna sarà al fianco del Comune di Casteldelci in caso di ricorso al Tar, se si decidesse di procedere con il progetto eolico in Alta Valmarecchia". Lo ha annunciato in Assemblea legislativa l'assessora all'Ambiente Irene Priolo, rispondendo a un'interpellanza del consigliere di Fratelli d'Italia Nicola Marcello sul progetto "Badia del Vento", previsto a Senatello di Casteldelci.

Priolo ha ricordato che "la Regione ha sempre ribadito parere non favorevole all'impianto, come attestato dagli atti della Conferenza dei servizi", e che "anche nella riunione del 30 settembre con la Presidenza del Consiglio dei ministri è stato confermato il parere negativo già espresso alla Regione Toscana"

"La procedura di autorizzazione unica e valutazione ambientale - ha precisato - è stata condotta dalla Toscana, ma l'Emilia-Romagna ha segnalato fin dall'inizio le criticità, opponendosi formalmente l'8 agosto scorso tramite il presidente de Pascale".

Il consigliere Marcello ha ribadito la contrarietà al progetto, definendolo "un ecomostro che danneggia paesaggio e percorsi storici come l'Alta via dei Parchi", e ha auspicato che la Regione "mantenga l'impegno di sostenere Casteldelci nei ricorsi amministrativi".