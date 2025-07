Alta Velocità Adriatica "bloccata", Spinelli replica: "La Regione Emilia Romagna rallenta l'opera"

La senatrice di Fratelli d'Italia accusa la Regione di aver bloccato il progetto, "con richieste a Rfi di proroghe e dilazioni"

La senatrice di Fratelli d'Italia Domenica Spinelli replica al deputato del Pd Andrea Gnassi, che ha accusato il governo di non aver dato seguito al progetto di realizzazione dell'alta velocità sul corridoio adriatico.



Per prima cosa, evidenzia Spinelli, il governo ha eseguito gli interventi sul tratto Bologna - Castel Bolognese, "che costituisce un’infrastruttura necessaria proprio per la Romagna e che la Regione non aveva minimamente previsto di fare". Ma soprattutto accusa la Regione Emilia Romagna di aver bloccato il progetto, con richieste a Rfi di proroghe e dilazioni a seguito del confronto pubblico con gli enti e le comunità locali e delle osservazioni ed eccezioni sollevate sul tracciato.



"Dopo più di un anno, sappiamo che Rfi sarebbe nelle condizioni di rilasciare il documento conclusivo contenente la valutazione dei risultati e delle proposte emerse nel dibattito, ma ancora oggi non c’è da parte della Regione Emilia-Romagna un via libera - attacca Spinelli - quindi non solo non ha senso tenere appostate delle risorse su un’opera che la Regione sta tenendo ferma, ma ci si espone al rischio concreto di perdere definitivamente i fondi".



"Pertanto- chiosa Spinelli - è assolutamente giusto che vengano oggi portate avanti delle infrastrutture che così operando per la loro effettiva realizzazione consentono poi di liberare ulteriori risorse da applicare anche sull'Adriatica. L’alternativa è tenerle figurativamente ferme visto il ritardo dalla Regione e delle comuni comunità locali, tutte a guida Pd”.