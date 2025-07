Un parco nascosto nell'Emilia-Romagna | Dove la storia e la natura si intrecciano tra leggende e misteri

Scopri il Parco Storico di Monte Sole, tra i comuni di Marzabotto, Monzuno e Grizzana Morandi: un luogo dove natura e memoria si incontrano.

Nel cuore dell’Appennino bolognese, tra le valli del Reno e del Setta, si estende il Parco Storico di Monte Sole, un luogo dove la bellezza della natura si intreccia indissolubilmente con la memoria storica. Istituito nel 1989, il parco copre un’area di circa 6.300 ettari, comprendendo i comuni di Marzabotto, Monzuno e Grizzana Morandi . Questo territorio fu teatro, tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944, di uno degli eccidi più efferati compiuti dalle truppe nazifasciste in Italia, noto come la Strage di Marzabotto, in cui persero la vita circa 770 civili.

Un Viaggio nella Memoria

Il Parco Storico di Monte Sole è stato creato con l'obiettivo di preservare la memoria di questi tragici eventi e promuovere una cultura di pace. All'interno del parco si trovano numerosi itinerari tematici che conducono i visitatori attraverso i luoghi simbolo della Resistenza e dell'eccidio, come la chiesa di Casaglia, dove furono uccisi 70 civili, e il Memoriale di Monte Sole, che commemora le vittime . Questi percorsi sono segnalati e adatti a escursionisti di ogni livello, offrendo un'esperienza immersiva nella storia e nella natura.

Natura e Biodiversità

Oltre al suo valore storico, il parco è un'area di grande interesse naturalistico. La flora comprende specie tipiche dell'Appennino, come il leccio, il pino silvestre e il faggio, mentre la fauna annovera il lupo appenninico, il capriolo, il cinghiale e oltre 60 specie di uccelli . Il parziale spopolamento umano dell'area ha favorito un processo di riforestazione, rendendo il parco un esempio di equilibrio tra memoria storica e conservazione ambientale.

Curiosità

Una delle peculiarità del Parco Storico di Monte Sole è la presenza della Scuola di Pace di Monte Sole, istituita nel 2002. Questa struttura funge da osservatorio permanente sui conflitti e laboratorio per l'educazione alla pace, accogliendo studenti e visitatori da tutta Italia e dall'estero