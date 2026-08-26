Alte temperature, a Rimini resta attivo il Piano Caldo: musei gratis nel weekend

Prosegue il monitoraggio degli anziani fragili e l’attività delle due Oasi Climatiche Inclusive. Sabato 29 e domenica 30 agosto i musei civici saranno accessibili gratuitamente come rifugi dal caldo

Con le temperature che non accennano ad abbassarsi, il Comune di Rimini conferma la piena operatività del Piano Caldo, il programma di sostegno e monitoraggio rivolto agli anziani e alle persone più fragili, e mantiene attivo il ricco calendario di iniziative nelle due Oasi Climatiche Inclusive, i parchi cittadini trasformati in spazi di refrigerio, benessere e socialità inaugurate nelle scorse settimane. Non solo, vista la grande partecipazione per la precedente apertura gratuita dei musei civici di Rimini come "rifugi climatici", l'iniziativa promossa dal Comune per offrire a cittadini e turisti luoghi climatizzati dove trovare sollievo durante l'ondata di calore verrà riproposta anche nel prossimo weekend. Gli spazi museali, tutti dotati di impianti di climatizzazione, saranno dunque accessibili gratuitamente sabato 29 agosto e domenica 30 agosto nei consueti orari di apertura: Museo della Città “Luigi Tonini” (resterà a pagamento la mostra "Il codice della Passione. Bellini e Mantegna allo specchio"), Domus del Chirurgo, Fellini Museum – Castel Sismondo e Palazzi dell’Arte Rimini (già ad accesso libero) : dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Fellini Museum – Palazzo del Fulgor: orario continuato dalle 10 alle 19.

Il Piano Caldo: monitoraggio costante per gli anziani soli

Prosegue senza sosta la gestione del Piano Caldo, che ogni giorno raggiunge con una media di 25 telefonate gli over 75 soli sul territorio: dall'attivazione del servizio sono state effettuate complessivamente oltre 1.550 telefonate, finalizzate a verificare le condizioni delle persone più fragili, individuare eventuali situazioni di emergenza e ricordare le precauzioni utili per affrontare il caldo.

Al servizio telefonico, che date le temperature elevate previste nel weekend sarà attivo anche nel fine settimana, si affianca l'aiuto a domicilio, attivabile su richiesta per la spesa, il ritiro di farmaci o l'accompagnamento a visite mediche.

Il servizio, curato dal Nucleo Fragilità e Disagio Bioclimatico, resta attivo dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 (nei fine settimana in caso di emergenza caldo), contattando il numero 0541 1490572 o scrivendo a [email protected] . L'obiettivo è mappare la situazione sociosanitaria della popolazione anziana della provincia e intervenire tempestivamente nei casi più delicati, anche grazie alle segnalazioni di familiari, vicini di casa e cittadini.

Ultima settimana di attività nelle Oasi Climatiche Inclusive

Ultima settimana di attività per il programma estivo delle Oasi Climatiche Inclusive nei parchi Giovanni Paolo II – La Cava e Gianni Rodari – Santa Giustina, un percorso che dall’inaugurazione della prima oasi climatica a fine luglio e per tutta l'estate ha offerto occasioni di incontro, partecipazione e benessere, trasformando i parchi cittadini in luoghi vivi e aperti alla comunità, grazie alla collaborazione di numerose associazioni e realtà del territorio.

Oasi Parco Gianni Rodari – Santa Giustina

26 agosto, ore 17.30 – Concerto del Trio Amarcord: ultimo appuntamento della rassegna musicale estiva

26 agosto, ore 19.00 – Mercatino Bimbi e Giochi nel Parco: un momento di incontro e divertimento per bambini e famiglie tra giochi, laboratori e animazione

Oasi Parco Giovanni Paolo II – La Cava

26 agosto, ore 18.30 – Concerto della Banda Giovanile Città di Rimini: ultimo appuntamento musicale dell'Oasi

27 agosto, ore 18.00–19.30 – Uncinetto & lezione posturale: laboratorio di socializzazione con indicazioni e tecniche per il benessere posturale

30 agosto, ore 15.00 – ZùgaPark: Zùga al fresco!: un pomeriggio dedicato ai giochi di società per tutte le età, all'insegna del divertimento e della convivialità

Tutte le iniziative sono gratuite e aperte alla cittadinanza. Maggiori informazioni qui

Un ringraziamento speciale va a tutte le realtà che hanno contribuito alla realizzazione del programma: Circolo Lettori ad Alta Voce APS, Banda Filarmonica Città di Rimini APS, Banda Giovanile Città di Rimini, Associazione Crisalide APS, AUSL Romagna, Il Palloncino Rosso APS, Knot a Crochet Club, Associazione Ludica Zùga Remni, EduAction, Spazio Giovani Sosta, Turbe Giovanili APS e Mosaic Jazz Collective, che con il loro impegno hanno promosso cultura, salute, partecipazione e relazioni di comunità nei quartieri della città.

Una rete che si prepara a crescere

Con le prime due Oasi Climatiche Inclusive ha preso forma alla fine di luglio 2026 la rete cittadina destinata ad ampliarsi già dal prossimo anno con ulteriori spazi distribuiti nei diversi quartieri cittadini, consolidando un modello che integra adattamento ai cambiamenti climatici, tutela della salute pubblica e rafforzamento della coesione sociale. Sono già una decina gli spazi individuati per il programma, che prevede la realizzazione di altrettante oasi nei prossimi anni. La mappa completa è disponibile qui.