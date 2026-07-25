Altissime voci chiude il festival al Museo della Città: musica, scienza e biodiversità

Al Lapidario del Museo della Città l’evento finale della rassegna: protagonisti i pipistrelli, lo zoologo Dino Scaravelli e il progetto poetico-musicale di Arianna Lanci

Domenica 26 luglio alle 21, nel Lapidario del Museo della Città di Rimini, torna l’evento conclusivo di Altissime voci Festival Musicale tra Terra e Cielo. Passeggiate sonore, laboratori, concerti e conferenze hanno coinvolto il pubblico sul tema della biodiversità urbana.

L’appuntamento finale vedrà protagonista lo zoologo Dino Scaravelli, con una lezione dedicata ai pipistrelli e al loro ruolo nell’ecosistema cittadino. Il titolo dell’incontro sarà “Pipistrelli: un concerto inaudibile nella notte urbana riminese”. A seguire, la cantante riminese Arianna Lanci presenterà il nuovo lavoro poetico-musicale “Dell’invisibile respiro”, dedicato alla scrittrice Anna Maria Ortese.

La performance, realizzata con il compositore Luigi Pizzaleo e la clarinettista Roberta Gottardi, intreccerà musica, poesia e suoni della natura.

L’ingresso è a offerta libera. In caso di maltempo l'appuntamento si terrà in sala Ressi al Teatro Galli.