Una turista di 36 anni muore in hotel a Rimini: fatale un arresto cardiaco

La tragedia domenica scorsa mentre la donna, Martina De Troia, era in vacanza con il marito e i due figli

Tragedia a Rimini: Martina De Troia, una 36enne turista, residente a Piacenza e originaria del foggiano, è morta domenica scorsa (19 luglio) nella stanza di albergo in cui era alloggiata per la vacanza in Riviera. Era in compagnia dei due figli e del marito. Secondo quanto riferisce la stampa locale pugliese, la donna è stata colta da un malore ed è finita in arresto cardiaco. Erano le 19 e la 36enne non aveva mai avuto problemi di salute. Quel pomeriggio si è messa al letto, sentendosi male, poi il malore. I funerali sono stati celebrati ieri (23 luglio) a Piacenza.