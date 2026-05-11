“Amarcord e la Mille Miglia” al Salone del Libro di Torino nello stand della Regione Emilia-Romagna

Il volume di Carlo Dolcini e Tommaso Panozzo selezionato per la presentazione ufficiale del 16 maggio: racconta il legame tra la storica corsa automobilistica e la Rimini del Novecento

Il volume “Amarcord e la Mille Miglia. La leggendaria corsa nella Rimini di Fellini” di Carlo Dolcini e Tommaso Panozzo, pubblicato da Panozzo Editore, è stato selezionato dalla Regione Emilia-Romagna per essere presentato all’interno dello stand regionale al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026.

L’incontro è in programma sabato 16 maggio alle ore 17 e vedrà gli autori dialogare con Lorenza Scaldaferri.

Il riconoscimento rappresenta un importante attestato per il lavoro di Panozzo Editore, realtà impegnata nella valorizzazione della memoria storica e dell’identità culturale della Romagna.

Il libro ripercorre il rapporto tra la Mille Miglia e la Rimini del Novecento attraverso immagini, testimonianze e materiali d’epoca, ricostruendo il fascino della storica competizione automobilistica durante il suo passaggio in Romagna. Una corsa capace di coinvolgere l’intera comunità e di diventare simbolo di modernità, spettacolo e passione popolare.

La presenza al Salone del Libro nello spazio istituzionale della Regione conferma inoltre l’attenzione verso le realtà editoriali indipendenti che promuovono la cultura e la storia locale attraverso pubblicazioni di qualità e di forte valore documentario.