Amarcord Melini, ritrova il Santarcangelo: con la Sampierana è 1-1

Segnano Misuraca e Quercioli, portieri protagonisti

Sampierana - Santarcangelo 1-1

SAMPIERANA: Ravaioli, Crociati, Bolognesi, Narducci, Lorusso, Rossi, Montesi, Conficoni (20' st Petrini), Pungelli (15' st Pieri), Ariyo (45' st Cangini), Quercioli. A disp.: Bianchi, Barchi, D.Braccini, Soldati, Carlini, Yabre. All.: Belli.

SANTARCANGELO: Golinucci, Ciavatta, Rocchi, Marconi, Vukaj, Ceccarelli (31' st Pivi) Fuchi, Bianchi, Zanni (31' st Para), Misuraca (37' st Kotchap). A disp.: Chiarabini, Guidi, Banzola, Vernazzaro, Parma, Magnani. All.: Riccipetitoni.

ARBITRO: Cavalazzi di Lugo.

RETI: 42' pt Misuraca, 10' st Quercioli.

AMMONITI: Crociati, Narducci, Montesi, Rocchi, Marconi, Fuchi, Zanni, Kotchap.

SAN PIERO IN BAGNO Finisce in parità la sfida tra Sampierana e Santarcangelo. La Sampierana inizia bene e già al 2' sfiora il gol: indecisione della difesa, Montesi si ritrova tutto solo davanti a Golinucci che è bravo a respingere. All'8' Golinucci è ancora attento nell'anticipare gli attaccanti avversari sul cross di Ariyo. Un minuto dopo Zanni ha la palla del vantaggio, ma Ravaioli non è da meno e con un grande intervento salva il risultato. Al 37' mischia in area Sampierana, Zanni calcia in porta, ma Ravaioli bissa il precedente intervento. Nulla può il portiere al 42', quando Misuraca salta il suo marcatore e dal centro dell'area infila imparabilmente. A inizio ripresa i bianconeri trovano il pari: al 55' lancio di Lorusso per Quercioli, bravo a infilare Golinucci. Il portiere clementino salva il risultato opponendosi al tiro ravvicianto di Montesi, servito a rimorchiod a Quercioli. I ritmi calano e alla fine entrambe le formazioni si accontentano del punto.