Amarcort Film Festival, arriva Vincent Bal: a Rimini la magia di Shadowology

Mercoledì 25 novembre l'artista belga, celebre per i suoi disegni ispirati alle ombre degli oggetti, ospite alle 21 in Cineteca

Dalla magia delle ombre alla fantasia del cinema, passando per il talento di un artista capace di trasformare gli oggetti più comuni in piccoli universi surreali. La seconda giornata di Amarcort Film Festival, mercoledì 25 novembre, ha un ospite d'eccezione: Vincent Bal, artista e illustratore belga conosciuto a livello internazionale per il suo straordinario progetto Shadowology.

L'appuntamento con Bal è alle 21 alla Cineteca di Rimini, dove l'artista incontrerà il pubblico e presenterà alcuni dei suoi lavori. Un'occasione per scoprire da vicino un universo creativo che sembra fatto apposta per dialogare con l'immaginario di Federico Fellini. Bal, anche per ragioni anagrafiche, non ha mai collaborato con il Maestro, ma il suo umorismo, la sua capacità di trasformare la realtà attraverso la fantasia e il suo sguardo visionario avrebbero probabilmente incontrato il gusto del regista riminese.

Il suo progetto più celebre, Shadowology, è un originale intreccio di fotografia, illustrazione a mano libera e giochi di luce. Il principio è semplice quanto sorprendente: partire dall'ombra proiettata da un oggetto quotidiano per trasformarla, con pochi tratti di penna, in una scena inaspettata, spesso ironica e surreale.

Tutto ha inizio nel 2016, mentre Bal sta lavorando a una sceneggiatura. Sul foglio nota l'ombra della propria tazza da tè: la sagoma gli ricorda un elefante. Aggiunge qualche tratto di penna, fotografa il risultato e lo pubblica online. È l'inizio di un fenomeno che diventa rapidamente virale e che conquista un pubblico internazionale, dimostrando come anche gli oggetti più ordinari possano nascondere mondi straordinari. Una poetica dello sguardo e della meraviglia che sembra avere molto in comune con la capacità felliniana di trovare il fantastico nella realtà.

La giornata di mercoledì si aprirà già al mattino con diversi appuntamenti dedicati alle scuole. Alle 9, alla Cineteca di Rimini, Amarcort presenterà il corto È più difficile, una proiezione seguita da un dibattito sui temi del bullismo e del cyberbullismo rivolto agli studenti delle scuole medie. Interverranno esponenti di EducationAid e dell'Arma dei Carabinieri.

Sempre alle 9, al Cinema Tiberio, le scuole superiori potranno assistere alla proiezione di L'oro del Reno, di Lorenzo Pullega, primo finalista del concorso Burdlaz. Al termine è previsto un incontro con il regista. Al Cinema Sant'Agostino, invece, spazio ai più piccoli con le proiezioni di cortometraggi d'animazione per le scuole elementari.

Nel pomeriggio il festival entrerà nel vivo della competizione. Alle 15, in Cineteca, appuntamento con il secondo blocco dei finalisti della sezione Amarcort, seguito alle 17 dalle proiezioni dei finalisti della sezione Calzinaz. Alla stessa ora, ma al Cinema Sant'Agostino, sarà protagonista la sezione Aldina, con il primo blocco dei cortometraggi finalisti.

Sempre alle 15, al Cinemino, spazio a una proposta fuori concorso: A cinematic journey through Italy and Croatia, il progetto Reel dedicato al viaggio cinematografico tra Italia e Croazia.

Alle 18.30, il Cinema Sant'Agostino ospiterà invece Volontariato... ognuno a suo modo, con le proiezioni e le premiazioni del concorso che coinvolge le associazioni di volontariato.

In serata, alle 21 in Cineteca, il grande evento con Vincent Bal: durante la serata saranno anche presentati i lavori degli studenti del Liceo Fellini con la premiazione del contest Immagine Amarcort 2027.

Ecco il programma completo della giornata