FURTO Ruba la borsa a un'anziana ma si schianta in bici contro un muretto: arrestato

L’uomo è stato intercettato poco dopo il furto dagli agenti delle Volanti

Nel corso della serata del 22 novembre 2026, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo resosi responsabile del reato di furto con strappo. Nello specifico, intorno alle 19, un equipaggio della Sezione Volanti ha ricevuto una segnalazione del furto di una borsa da parte di un soggetto in sella ad una bicicletta, avvenuto proprio nella zona in cui gli agenti si trovavano.

Una volta raggiunta, la vittima ha descritto l'uomo che le aveva strappato la borsa e dopo pochi minuti gli agenti sono riusciti ad intercettarlo, ancora in sella alla bicicletta.

L’uomo, alla vista della macchina della Polizia, ha gettato a terra la borsa e ha cambiato repentinamente direzione. Nella corsa, il soggetto si è scontrato contro il muretto della pista ciclabile, cadendo per terra. A questo punto, i poliziotti lo hanno raggiunto, bloccato e fatto salire nell’autovettura.

Riconosciuto dalla donna come l’autore del furto, il soggetto è stato trasportato in Questura per gli accertamenti di rito, a seguito dei quali è stato arrestato in attesa della direttissima che verrà effettuata in data odierna. Nel frattempo, la borsa, con tutto ciò che era custodito all’interno, è stata riconsegnata alla signora.