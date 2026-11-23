Amarcort Film Festival, oltre 200 cortometraggi a Rimini. Luigi Serafini riceve il premio “Un Felliniano nel Mondo”

Dal 24 al 29 novembre la 19ª edizione della rassegna dedicata al cinema breve. Dodici le categorie in concorso. Domani sera al Cinema Fulgor la premiazione dell'artista che realizzò il manifesto internazionale de “La voce della luna”.

Oltre 200 cortometraggi da tutto il mondo, sei giorni di proiezioni e appuntamenti dedicati a Federico Fellini. Rimini si prepara ad accogliere la 19ª edizione dell'Amarcort Film Festival, in programma da martedì 24 a domenica 29 novembre. La manifestazione porterà in città opere provenienti da Paesi diversi, dalla Russia agli Stati Uniti, dall'Iran al Messico, con dodici categorie ispirate all'universo e al linguaggio del regista riminese.

Tra le sezioni in concorso ci sono Aldina, dedicata ai lavori degli studenti delle scuole di cinema, Rex per l'animazione, Calzinaz per documentari e reportage, Giranzolon per i corti sperimentali e Fulgor per le produzioni dell'Emilia-Romagna. Completano il programma Cantarel, riservata ai videoclip musicali, Miranda, per l'animazione rivolta ai più piccoli, Volpina, dedicata a danza e movimento, Titta, sul rapporto tra genitori e figli, oltre alle sezioni Gradisca e Amarcort, quest'ultima chiamata a decretare il vincitore assoluto. Previsto anche il Premio Burdlaz, destinato a registi under 40 alla loro prima esperienza con un lungometraggio legato alla poetica felliniana.

La giornata inaugurale si aprirà al mattino con proiezioni di cortometraggi d'animazione per gli alunni delle scuole elementari. Dalle 15 la competizione entrerà nel vivo con i primi film delle sezioni Amarcort, Calzinaz e Rex, alla Cineteca Comunale e al Cinema Sant'Agostino. Alle 17, a Riminiterme, sarà assegnato il Premio Cinema e Territorio al cortometraggio “Songs of Salt”, realizzato attraverso le testimonianze delle cooperative bagnini di Rimini, Riccione e Cattolica. L'iniziativa, intitolata “Bagnini si nasce”, proseguirà con un dibattito dedicato alla figura del bagnino e un aperitivo.

L'appuntamento principale della giornata è fissato alle 21 al Cinema Fulgor, dove Luigi Serafini riceverà il riconoscimento “Un Felliniano nel Mondo”, il premio più importante del festival. L'artista, architetto e designer è stato scelto per il suo legame con l'immaginario del regista: nel 1990 firmò infatti la locandina internazionale de “La voce della luna”, ultimo film diretto da Fellini.

Alla cerimonia parteciperà anche lo scrittore e sceneggiatore Ermanno Cavazzoni, che collaborò proprio alla realizzazione del film e ricevette lo stesso premio nel 2021. A consegnare il riconoscimento a Serafini sarà il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad. Il premio arriva a poche settimane da un'altra donazione dell'artista alla città: Serafini ha infatti consegnato al Fellini Museum il bozzetto originale della locandina internazionale de “La voce della luna”. Realizzato tra il 1988 e il 1989 con gouache, pastello e matita su carta, il disegno misura 47 per 32 centimetri ed è firmato dall'autore.