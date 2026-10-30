Amarcort Film Festival, ultimo film in gara: attesa per i tre finalisti del Premio Burdlaz

Martedì 3 novembre alla Cineteca di Rimini la proiezione di RIP, con la partecipazione in collegamento della regista Santa De Santis

Chi saranno i tre finalisti del Premio Burdlaz 2026? Cresce l’attesa per conoscere i nomi dei film che approderanno alla fase finale della 19ª edizione di Amarcort Film Festival, in programma a fine novembre. La selezione è ormai alle battute conclusive: martedì 3 novembre, alla Cineteca Comunale di Rimini, è in programma l’ultima proiezione dei sei lungometraggi in concorso, con RIP di Alessandro D’Ambrosi e Santa De Santis.

Il Premio Burdlaz è dedicato ai registi under 40 al loro esordio nel lungometraggio, con opere che presentino anche suggestioni felliniane. La Cineteca riminese ha ospitato, tra ottobre e novembre, le sei serate di proiezione, durante le quali i film sono stati valutati da una giuria di esperti e dal pubblico in sala.

A chiudere il percorso sarà RIP, primo lungometraggio del duo D’Ambrosi- De Santis, uscito nelle sale circa un anno fa. Una commedia fantasy e surreale con un cast che comprende attori del calibro di Antonio Catania e Giulia Michelini. Le musiche sono di Daniele Silvestri. Protagonista è Leonardo (Augusto Fornari), cinico scrittore di necrologi che incontra un gruppo di fantasmi destinati a cambiare la sua vita. Tra loro c'è anche il padre, apparso in una giovane versione di sé e senza memoria del proprio passato. Un'avventura ironica e dissacrante, una ghost story che alterna momenti comici, surreali, action e commoventi, accompagnando il protagonista alla riscoperta della gioia di vivere. Santa De Santis interverrà martedì sera in collegamento per una piacevole chiacchierata con la direttrice artistica del Festival, Simona Meriggi. Inizio delle proiezioni ore 21.

Dopo quest’ultimo appuntamento si conosceranno i tre titoli selezionati per la fase finale di Amarcort. A individuarli saranno tre diverse giurie: quella degli esperti, quella composta da studenti di scuole di cinema e quella popolare. Tre percorsi di valutazione che porteranno altrettanti film a contendersi il riconoscimento. L’attesa è dunque per i primi annunci: chi saranno i tre finalisti e, soprattutto, chi sarà il Burdlaz 2026?