Rimini, tamponamento sulla Statale 9: Porsche colpita da una Hyundai, ferita lievemente una giovane donna

Incidente attorno alle 18:30 all’incrocio con via Molino Ronci. La ragazza è stata trasportata all’ospedale Infermi di Rimini

Incidente stradale nella serata di martedì 24 novembre a Rimini. Il sinistro si è verificato attorno alle 18:30 lungo la Statale 9, all'altezza dell'intersezione con via Molino Ronci, e ha coinvolto una Porsche e una Hyundai. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, ancora da verificare e accertare da parte della Polizia Municipale, la Porsche avrebbe rallentato per effettuare una svolta in via Molino Ronci. Proprio in quel momento una Hyundai, condotta da una giovane donna, avrebbe tamponato la vettura che la precedeva. A seguito dell'impatto è stato necessario l'intervento dei soccorritori. La ragazza alla guida della Hyundai è stata assistita sul posto e successivamente trasportata in ambulanza all'ospedale Infermi di Rimini. Fortunatamente, dalle prime informazioni, non sembrerebbe aver riportato traumi gravi.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. L'incidente ha provocato code e rallentamenti lungo la Statale 9, con inevitabili disagi per gli automobilisti in transito. Sul posto, oltre all'ambulanza, è intervenuta la Polizia Municipale, che ha provveduto a gestire il traffico e a effettuare i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica del tamponamento.