“Amareina”, a Riccione il dialetto romagnolo arriva in spiaggia

Laboratori, racconti e radiodrammi per riscoprire la lingua e le tradizioni locali

Chiunque frequenti Riccione l’ha sentita pronunciare almeno una volta: “Vado a marina”, traduzione perfetta dell’originale romagnolo “a vag a mareina”. Una frase che resiste al tempo, capita da tutti, grandi e piccoli, e usata ancora da molti, capace di raccontare un’identità profonda legata alla tradizione e alle origini della città. Per valorizzare la bellezza della lingua locale, le sue sonorità e le sue espressioni più autentiche, è nato “Amareina”, il progetto culturale ideato da Città Teatro con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e dell’assessorato alla Cultura del Comune di Riccione.





L’iniziativa itinerante porta il dialetto e il teatro direttamente in spiaggia, coinvolgendo residenti e turisti attraverso laboratori dinamici, incontri dal vivo e persino un originale “menù da ascoltare”. Attraverso il gioco della lingua e la poesia dei grandi autori romagnoli, il progetto invita a riscoprire vocaboli ed espressioni tipiche, trasformando la spiaggia nel luogo d’incontro ideale tra generazioni e culture.





Gli appuntamenti: laboratori e storie di bagnini





Il viaggio di “Amareina”, inaugurato lo scorso 11 agosto, entra nel vivo con i prossimi appuntamenti sulle spiagge riccionesi. Martedì 18 agosto (Spiaggia del Sole 86/87), dalle ore 18:30 alle 20, l’appuntamento è con il laboratorio di dialetto romagnolo balneare, un momento semplice, divertente e condiviso per imparare la lingua della riviera.

Lunedì 17 e 24 agosto (Golden Beach 75), sono in programma altre due tappe per i laboratori di dialetto (dalle 18:30 alle 20). Nella serata del 24 agosto (ore 21) si terrà l’incontro Radiodrammi in Tour – “A vag a mareina”, in cui lo storico bagnino Marino Pronti si racconterà al pubblico incalzato dagli attori Francesca Airaudo e Davide Schinaia.

L’ingresso e la partecipazione agli appuntamenti sono gratuiti (per informazioni: tel. 331 3360676).





Il “Menù sonoro” sotto l’ombrellone





Per tutta la stagione estiva, l’esperienza si estende oltre gli eventi dal vivo grazie al “Menù sonoro”. Negli stabilimenti balneari viene distribuito un vero e proprio menù cartaceo – del tutto simile a quello di un chiosco o di un ristorante – che al posto delle pietanze propone i Radiodrammi di Romagna, l’archivio sonoro del teatro in dialetto: radiodrammi, podcast e racconti sonori della Romagna. Inquadrando il qr code presente nel menù con il proprio smartphone, turisti e residenti possono accedere direttamente all’ascolto dei brani in modo facile e immediato, senza bisogno di scaricare alcuna applicazione: una “degustazione culturale” perfetta per i momenti di relax in riva al mare.





L’iniziativa “Amareina” si avvale della preziosa collaborazione della Cooperativa Bagnini di Riccione, della Spiaggia del Sole 86/87, della Golden Beach 75, delle associazioni della consulta Emiliano-Romagnoli nel mondo, di Liana Mussoni e della Filodrammatica Lele Marini di Santarcangelo.



