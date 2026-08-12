Massimiliano Conti se n’è andato, aveva 54 anni. Oggi i funerali

Era titolare insieme alla famiglia del negozio Re di Fiori a Rimini. Da tempo combatteva contro una malattia. Oggi alle 16 i funerali a Torre Pedrera

Massimiliano Conti se n’è andato. Aveva 54 anni e da tempo combatteva contro una malattia. Viveva a Torre Pedrera e insieme alla famiglia gestiva il negozio di piante Re di Fiori, a Rimini, dove negli anni aveva incontrato e conosciuto moltissime persone.

La sua morte ha lasciato dolore tra i familiari e gli amici, ma anche tra i tanti clienti e conoscenti che avevano avuto modo di incontrarlo attraverso il lavoro. Il negozio era diventato per lui un luogo di relazioni, oltre che di lavoro. Chi lo conosceva lo ricorda per il carattere aperto e per la facilità con cui riusciva a entrare in confidenza con le persone. Dopo la notizia della sua scomparsa sono arrivati anche numerosi messaggi sui social. Parole di chi lo aveva conosciuto nel corso degli anni e oggi si trova a fare i conti con un'assenza improvvisa.

Massimiliano aveva continuato a vivere la sua quotidianità nonostante la malattia. Al suo fianco c'erano la moglie Monica e i figli Thomas e Alex, oltre agli amici e alle persone che gli erano rimaste vicine. Tra le sue passioni c'era il ciclismo, che aveva continuato a coltivare anche durante il periodo più difficile. In una delle sue ultime riflessioni pubblicate sui social aveva raccontato proprio quanto la malattia avesse modificato la sua vita, parlando anche della moglie: "Ti accorgi di come cambia il percorso di vita. Però sono fortunato ad avere accanto a me una compagna come mia moglie che non molla mai".

Oggi alle 16, nella chiesa parrocchiale di Torre Pedrera, si terranno i funerali. Saranno presenti la famiglia, gli amici e le tante persone che Massimiliano aveva incontrato nel corso della sua vita e del suo lavoro. Sarà l’ultimo saluto a un uomo che per molti era diventato un volto familiare, una presenza conosciuta dietro il bancone del negozio e nelle strade di Torre Pedrera.