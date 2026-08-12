Papa Leone XIV a San Marino, negozi chiusi e nuove restrizioni: ecco cosa cambia

Il 22 agosto stop alle vendite al dettaglio dalle 7 alle 13: previsti anche lo sgombero di dehor e arredi esterni, divieti su bottiglie e contenitori e sanzioni fino a 1.000 euro

San Marino si prepara ad accogliere Papa Leone XIV, nella giornata di sabato 22 agosto. In previsione dell'evento, il governo ha disposto la chiusura al pubblico dei locali di commercio al dettaglio e fisso dalle 7 alle 13 del 22 agosto. Il provvedimento limita l'accesso della clientela e l'attività di vendita, ma lascia piena facoltà a titolari e dipendenti di stazionare all'interno dei negozi. Gli esercenti sono invitati a mantenere le vetrine illuminate e a preservare il decoro urbano, evitando l'abbassamento totale delle saracinesche, salvo esigenze di custodia del locale. Ci saranno deroghe mirate per assicurare i servizi essenziali durante la mattinata. I pubblici esercizi di somministrazione possono rimanere operativi per la sola attività di bar, affiancati dai negozi di vicinato per la vendita al dettaglio di generi alimentari. Queste attività dovranno comunque adeguarsi agli eventuali sbarramenti disposti dalle forze dell'ordine lungo le vie d'accesso.

Il piano di sicurezza comporta interventi specifici sulle occupazioni di suolo pubblico. Titolari e gestori dovranno rimuovere completamente pedane, strutture leggere, dehor e arredi esterni nelle aree individuate. Per la Zona a Traffico Limitato del centro storico e per piazze e vie nevralgiche (tra cui Campo Bruno Reffi, Cava degli Umbri (parcheggio P7), Via Maccioni, Via della Fratta, Piazza Fabbri, Via Zani, Viale Onofri, Piazza Casali, Piazzetta De Gasperi, Via Paolo III, Via Matteotti, Via Franciosi, Piazzale della Stazione, Viale d'Urbino e Piazzale Giangi parcheggio P2/A), lo sgombero decorre dalle 23 di venerdì 21 agosto fino alle 14 di sabato 22 agosto. Fanno eccezione gli allestimenti in Piazzale Lo Stradone, dove le operazioni di rimozione inizieranno alle 24 di giovedì 20 agosto e si protrarranno fino alle 16 di sabato 22 agosto.

Restrizioni precise disciplinano pure la somministrazione e la vendita di alimenti e bevande. Tra le 7:00 e le 13:00 del 22 agosto è proibito vendere per asporto o consumare all'aperto prodotti racchiusi in bottiglie, lattine o contenitori di vetro e metallo. Nei varchi di filtraggio previsti per accedere a Piazza della Libertà e Piazza Domus Plebis, attivi dalla mezzanotte alle 13:00, vige il divieto assoluto di introdurre borracce rigide, oltre a contenitori metallici o in vetro, consentendo esclusivamente l'impiego di bicchieri o recipienti in carta e plastica leggera. Restano interdetti caschi, oggetti taglienti, bombolette spray e materiale pirotecnico.

Le violazioni relative a orari di chiusura, sgombero degli arredi o somministrazione vietata comportano sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 600,00 e 1.000 euro.